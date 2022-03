Ondernemers Veere: Halveer parkeertarieven en reageer sneller

Een algemene verlaging van de parkeertarieven, liefst halvering, wordt met klem bepleit door hen. En stoppen met de differentiatie van de toeristenbelasting. Sinds vorig jaar gelden er namelijk twee tarieven voor de toeristenbelasting. Gasten die hun ‘bed’ meenemen zoals kampeerders betalen 1,30 per persoon per nacht. En toeristen die een bed ‘huren’ zoals B&B’ers betalen twee euro, ruim vijftig procent meer. Volgens de Federatie van Ondernemersverenigingen in de gemeente Veere (FOV) hebben zowel de parkeertarieven als die gedifferentieerde toeristenbelasting ‘een zwaar negatief effect op de beleving van de toeristen’.

Het college van CDA, DTV en PvdA/GL voerde twee jaar geleden het parkeren langs de Veerse kust in met tarieven van 2 tot 5,20 euro per uur. Ook voerde het dat gedifferentieerde tarief voor de toeristenbelasting in. De ondernemers hopen dat de komende vier jaar er geen extra verhogingen van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven en inwoners worden doorgevoerd.

Quote Traag, niet meedenkend en bureaucra­tisch Ondernemers Veere over de gemeente

De FOV stelt verder dat er beloofd was fors te investeren in het toeristisch product. Volgens de ondernemers is nog steeds onduidelijk hoeveel geld daarvoor wordt gebruikt en waar. Ze willen dan ook dat er samen met het toeristisch bedrijfsleven wordt overlegd en nagedacht wat er moet gebeuren.

De ondernemers zijn helemaal niet tevreden over de dienstverlening door de gemeente en hoe er gereageerd wordt als ze aankloppen met plannen om iets nieuws op te zetten. ,,Het bedrijfsleven ervaart de gemeente nog veel te vaak als een traag, niet meedenkend en bureaucratisch orgaan, ondanks alle eerdere aanbevelingen en opmerkingen in het verleden. Zeker als het gaat om nieuwe ontwikkelingen lopen ondernemers op tegen een muur van traagheid, niet beantwoorden van vragen en langs elkaar heen werken.”

Slechte politieke verhoudingen

Volgens hen heeft dat deels te maken met de grote politieke tegenstellingen van de afgelopen jaren. Ze schrijven: ,,Naar de mening van de FOV doen de slechte politieke verhoudingen binnen de gemeente daar ook geen goed aan.” Ze hebben daar een advies voor: ,,Los dit nu echt eens op.” Ze vragen ook om snelle duidelijkheid als ze met een verzoek komen. Als een plan niet past in de visie van de gemeente horen ze dat veel liever dan dat ze aan het lijntje worden gehouden.

De FOV pleit ook voor een betere samenwerking met Middelburg en Vlissingen. ,,Werk samen om taken beter, slimmer en goedkoper te organiseerden om beleid onderling af te stemmen.” Ze willen dat de gemeentebesturen Walcheren economisch als één gebied zien en het beleid moet daarop worden afgestemd.

Herstel vertrouwen

Tot slot doen ze ook een oproep om samen te werken met ondernemersverenigingen en individuele ondernemers. Ze stellen dat de verhouding tussen het college en het bedrijfsleven in Veere de afgelopen jaren er fors op achteruit is gegaan. ,,Bij veel ondernemers is er de indruk dat een deel van het gemeentebestuur wel luistert, maar nauwelijks beweegt als het gaat om aanpassing van beleid. (...) De FOV is van mening dat dit echt zeer dringende verbetering behoeft en ziet uit naar een concreet actieplan ter verbetering van de communicatie en herstel van vertrouwen.‘’