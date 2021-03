Ondernemers Veere: ‘Door betaald parkeren geen gastvrije gemeente meer’

Burgemees­ters nemen bedenktijd voor steun aan brief over erkenning Moluks leed

22 maart MIDDELBURG - De Walcherse burgemeesters zijn vooraf niet betrokken bij de oproep van collega-burgemeesters aan een nieuw kabinet om het leed te erkennen dat de Molukse gemeenschap is aangedaan na de komst in 1951 naar Nederland. Daarom staat hun handtekening er nog niet onder. Of zij die alsnog zetten, is nog niet bekend.