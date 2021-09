Ondernemers trekken Film by the Sea de binnenstad in

Jong in Zeeland Loïs uit Vlissingen wil architect worden: ‘Tijdens het barbecueën heb ik een hele platte­grond van een huis getekend’

1 september Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Loïs van der Hoeven (12) uit Vlissingen.