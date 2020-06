Ondernemers Oostkapelle: ‘Bij drukte geen auto's door de Dorpsstraat’

Westkapel­le van vóór de verwoes­ting alsnog te zien

8 juni WESTKAPELLE - De expositie over twee vrouwelijke kunstenaars die onlosmakelijk verbonden zijn met Westkapelle is alsnog te zien in het Polderhuis in Westkapelle. Zij bepaalden als geen ander het beeld van Westkapelle als een dorp van stoere dijkwerkers en boeren en vrouwen in klederdracht. Het gaat om Charley Toorop (1891-1959) en haar schoondochter Eva Besnyö (1910-2003). De eerste schilderde, de tweede fotografeerde.