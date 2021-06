Ondernemers kunnen plannen indienen voor nieuwe bedrijven in Nollebos

Jaap zou het liefst een ander hoofd willen hebben. ‘Die vreselijke hoofdpijn bepaalt mijn leven’

21 juni MIDDELBURG - Liefst zou Jaap een ander hoofd nemen. Niet zo gek. Want vier, vijf keer per dag krijgt hij ondraaglijke hoofdpijn. Erger dan de ergste migraine. Soms kronkelt hij over de vloer, zo zeer doet het. Zijn vrouw en kinderen willen dan graag iets voor hem doen, maar kunnen niets. ,,De hoofdpijn is een hel.” Maar misschien dat een nieuw soort behandeling hem kan helpen.