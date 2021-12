Ondernemers in Domburg hopen dat toeristen zich niet laten afschrikken door coronamaatregelen

Ondernemer Barbara van Berendonk van kleding-, schoenen- een accessoireszaak Palazzo in Domburg vindt het spannende tijden. ,,Vorig jaar ging half december alles dicht. We hadden in de etalage toen QR-codes bij onze artikelen gezet. Mensen konden daarmee makkelijk bestellen in onze webshop door even de codes te scannen.”