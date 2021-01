Ondernemers in Domburg geven niet op: ‘Ervaring na eerste lockdown geeft vertrouwen voor de toekomst’

Jongeren blazen twee keer Middelburg­se pakketauto­maat op met vuurwerk

24 januari MIDDELBURG - Volgens omwonenden is het al dagen aan de gang. Maar in de nacht van zaterdag op zondag was het wel heel erg. Jongeren bliezen tot twee keer toe met vuurwerk een pakketautomaat van Post NL op in de Fazantenhof in Middelburg.