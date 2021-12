Onderneemster: ‘Compleet verrast door betaald parkeren in Dishoek’

Sterkenburg zegt dat ze compleet verrast is door het besluit van de gemeenteraad. Ze stuurde op 16 juni van dit jaar nog een mail naar de gemeente met de vraag of en wanneer er betaald parkeren wordt ingevoerd in Dishoek, zodat ze daarop kan inspelen. ,,Want ik wilde zekerheid hebben.” Een dag later kreeg ze een mail van de parkeerregisseur van de gemeente waaruit blijkt dat er op dat moment nog niets bekend is. Hij schreef: ,,De planning van de volgende fase van het parkeerbeleid moet het bestuur nog vaststellen. Wat, waar, per wanneer (...) is dan ook nog niet bekend.”