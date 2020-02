Ondanks windkracht 10 niet nóg meer schade aan de Zeeuwse kust

Zeeuws themapark? Zeker geen kansloze missie, zegt oud-directeur van De Efteling

15:23 VLISSINGEN - Een groot themapark in Zeeland dat 2 miljoen bezoekers per jaar trekt? Bart de Boer, oud-directeur van De Efteling en adviseur van de plannenmakers, erkent dat het idee ambitieus is. ,,Eerlijk gezegd zal het niet eenvoudig zijn om zo’n groot attractiepark van de grond te krijgen, maar het is zeker geen kansloze missie.”