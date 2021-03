Ondanks goede wind geen Slag om Domburg

Rechtbank hakt knoop door en verlengt tbs van vrouw die vriend doodstak

5 maart MIDDELBURG - De 35-jarige Middelburgse vrouw die eind oktober 2017 in een complex voor beschermd wonen van Emergis in Middelburg haar medebewoner, Y. el Kourachi met messteken om het leven bracht, krijgt nog een jaar langer tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Middelburg heeft vrijdag de knoop doorgehakt. De zaak zat in een patstelling. Er was twee jaar extra gevorderd.