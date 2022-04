Onda heeft zin in een feestje en viert de Nacht van Nieuwland

Niet in Nieuwland zelf overigens, maar in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Wel met een avondvullend programma vol ‘muziek, show en entertainment’, onder leiding van dirigent Cora Dellebeke. ,,Jammer dat we vanwege de coronaregels uit het dorpshuis weg moesten, maar de Concertzaal is een prachtige locatie.”

,,De Nacht van Nieuwland is toe aan de achtste editie en is een begrip geworden, vergelijkbaar met de Night of the Proms. De muziekkeuze is heel breed. Van de ouverture van de Barbier van Sevilla van Rossini tot prachtige Joegoslavische muziek tot Kom van dat dak af", vertelt Dellebeke. Ook de actuele situatie in de wereld heeft invloed op het programma. ,,Zo spelen we Dona nobis pacem te spelen vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar ook Samen zijn, nu dat weer mag na alle lockdowns.”