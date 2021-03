Omwonenden kunnen bedrijventerrein Trekdijk niet meer tegenhouden, maar mogen er wel over meepraten

Het plan voor bedrijventerrein Trekdijk is al jaren een strijdpunt tussen gemeente en dorpsbewoners en had zelfs grote invloed op de verkiezingsuitslag voor de gemeenteraad in 2018. Pogingen om via inspraak en invloed voor inwoners zo veel mogelijk draagvlak te vinden voor het plan, leidden desondanks tot teleurstellingen en frustratie. Want vorig jaar viel het definitieve besluit alsnog in het nadeel van het dorp uit: het bedrijventerrein komt er.