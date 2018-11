Omwonenden Hopmande Domburg willen het gymveldje behouden

Loods

Wethouder Arie Schot benadrukt dat er nog niets definitiefs is besloten. En dat hij absoluut rekening houdt met wat de omwonenden vinden als hij een besluit neemt. Volgens de wethouder neemt de gemeente een loods aan de Nijverheidsweg van de bewuste hotelier over, omdat de gemeente daar woningen wil bouwen. In die loods kunnen hotelgasten nu hun auto’s parkeren. De ondernemer wil die loods alleen kwijt als hij in ruil een ander perceel krijgt waar zijn gasten kunnen parkeren. Daarop is volgens de wethouder gekeken of het gymveldje in die ruil betrokken kan worden. Met nadruk: ,,Maar er staat nog niets vast. We kijken nog verder naar andere mogelijkheden.”