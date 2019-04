‘Omvlaggen geen optie voor pulsvissers’

De nieuwe Europese visserijverordening staat per land toe dat 5 procent van de vloot tot 1 juli 2021 elektrisch vistuig mag blijven gebruiken. Slechts één Zeeuwse visser behoort tot die groep die tot die datum door mag pulsen. Caljouw denkt niet dat pulsvissers er voor voelen om het rood-wit-blauw in te ruilen voor de vlag van een andere EU-lidstaat. ,,Problemen zijn overal. Je zit bijvoorbeeld ook met de Brexit. Ik verwacht niet dat omvlaggen de oplossing is. We moeten proberen als Nederlander te blijven om te blijven vissen, maar het moet wel mogelijk blijven op een normale manier.”

Voor de pulsvissers zit er op korte termijn weinig anders op dan terugkeren naar de oude techniek van vissen met wekkerkettingen om de platvis van de bodem op te schrikken en in de netten te krijgen. Maar het wordt, zeker voor de groep die op 1 juni moet stoppen, lastig om op tijd over te kunnen schakelen. Caljouw: ,,Er zijn te weinig kettingen, te weinig netten. Iedereen had tot op het laatst de hoop dat er nog iets positiefs uit zou komen. Nu komt alles tegelijk. Of er schepen stil gaan liggen? Ik denk dat ze de vakantie wel zullen uitbreiden van twee naar drie of vier weken om de spullen gereed te maken.”