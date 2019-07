Omstanders helpen bij aanhouding gezochte crimineel in Middelburg

MIDDELBURG - Een 22-jarige gezochte crimineel is gisteravond aangehouden op de Beenhouwerssingel in Middelburg met hulp van niksvermoedende voorbijgangers.

De politie was al langer op zoek naar de 22-jarige verdachte omdat hij mogelijk een auto vernield had. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. De verdachte bleek zich echter moeilijk te laten arresteren omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats had. Maar een agent herkende de 22-jarige toen hij rond 21.45 uur, zijn vrije tijd, door het centrum van Middelburg liep.

Verdachte ontsnapt

De agent alarmeerde collega's, die gelijk in het centrum begonnen te zoeken naar de man. Op de Langevielebinnenbrug kwamen ze hem tegen. Na een korte achtervolging wisten de agenten de verdachte staande te houden. Maar even later wist de verdachte alsnog te ontsnappen.

Omstanders zagen de verdachte wegrennen en gooiden direct twee terrasstoelen in zijn vluchtpad. De 22-jarige struikelde, maar was behendig genoeg om direct weer verder te rennen. In zijn vlucht gooide hij zakjes met wit poeder in de Binnengracht. Een voorbijganger heeft die zakjes later weer uit het water gevist en overgedragen aan de politie.

Opgepakt