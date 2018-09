Omgevingsmanager gaat renovatie Stationsbrug begeleiden

Lein Lievense: Zie jij nou aan mij dat ik ziek ben? Nee toch?

8:00 ZOUTELANDE - Lein Lievense is tamelijk opgewekt. Hij zit samen met zijn vrouw Lenie aan de keukentafel van hun nieuwe, fraai verbouwde huis onderaan de duinen van Zoutelande. De organisator van de Kustmarathon kijkt uit over het dorp en vertelt vrijuit. Op een gegeven moment vraagt hij: ,,Zie jij nou aan mij dat ik ziek ben? Zou jij denken – als je niets van me af wist – dat het heel slecht gaat? Nee toch?”