‘Omgedraaide’ Souburgse school staat ook te dicht bij de straat

De bouw van de Tweemaster-Kameleon gaat vooralsnog gewoon door, meldde de Vlissingse wethouder Coen Bertijn woensdagmorgen. Dit voorjaar ontstond grote consternatie nadat de conciërge ontdekte dat de school, waar generaties scholieren al twintig jaar naar uitkijken, verkeerd om was gebouwd. Intussen zijin maatregelen genomen om de school zo neer te zetten als oorspronkelijk was bedoeld, maar onlangs bleek de school ook niet helemaal op de juiste plek te zijn gebouwd. Het gebouw komt een meter of drie dichter bij de Jan de Priesterstraat dan de bedoeling was.

Of dat voor problemen met de toegang tot de school of de inrichting van de speelplaats zorgt, kon Bertijn nog niet zeggen. Hij meldde wel dat de bouwactiviteiten niet zijn stilgelegd. ,,Er is vandaag nog overleg over de situatie. Ik kan niet vooruitlopen op de uitkomsten van dat gesprek.” De wethouder kon ook nog niet verklaren hoe het kan dat de fout niet eerder is geconstateerd. ,,Het nieuws was voor mij net zo'n grote verrassing als voor ieder ander.”