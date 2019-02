‘Ombudsman moet oordeel vellen over burgemeester Veere’

Jonge muzikanten krijgen kickstart van Popaanzee en De Spot

14:07 MIDDELBURG - De stap van zolderkamer naar podium is wel heel groot. Jongeren die misschien toch wel iets met muziek denken te willen doen, kunnen vanaf woensdag op ontdekkingsreis in poppodium De Spot in Middelburg. Op zoek naar gelijkgestemden én instrumenten.