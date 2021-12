Oma's Snoepwinkel roept bij klanten herinneringen op aan vroeger

De twee hebben net een flinke wandeling er op zitten. Voor ze naar hun hotel gaan, slaan ze eerst nog even wat lekkers in bij het bekendste winkeltje van Veere. En ze haalt gelijk herinneringen op uit haar jeugd in Zoetermeer toen ze tien cent zakgeld kreeg er daarvan snoep kocht in een soortgelijk winkeltje. De twee Haagse vrouwen kopen pindarotsjes en zuurtjes en verlaten tevreden het winkeltje van achttien vierkante meter waar eigenaar Jan Mosmans bijna veertig jaar geleden snoep begon te verkopen. Sinds die tijd is het zeven dagen per week open. Ook tijdens de coronacrisis, want het is officieel een essentiële winkel, worden dagelijks meer dan honderd verschillende soorten snoep verkocht aan de klanten die of via het raam kopen of toch maar even binnenkomen om rond te kijken.