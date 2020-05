OM wil tbs van Vlissinger die medebewoner bijna vermoorde met twee jaar verlengen

CDA in Middelburg zet raadslid aan de kant. ‘Ze willen me zwart maken’

17:02 MIDDELBURG - Het CDA in Middelburg is helemaal klaar met raadslid Hilde Onderdijk. Er is geen enkel vertrouwen meer in haar, omdat ze volgens haar collega’s in de fractie ‘solistisch optreedt’. Onderdijk zegt dat het ‘complete leugens’ zijn.