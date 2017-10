OM eist twee jaar cel tegen oud-Vlissingers voor verkrachting meisje (17)

Volgens het Openbaar Ministerie vond de verkrachting op 16 april 2013 plaats in een auto in de buurt van Serooskerke (W). Het meisje had via sociale media contact met de oudste broer en hij haalde haar op bij een opvanghuis van Juvent. Volgens de officier stapte ze bij hem in de auto en zag ze toen pas dat er nog twee anderen in die Peugeot zaten. Vervolgens zouden ze wat zijn gaan rijden waarna ze in die auto werd verkracht door D. Het meisje verklaarde dat de anderen haar ook wilden misbruiken, maar dat niet deden omdat ze na de eerste verkrachting heftig bloedde.

Suijkerbuijk zei dat niet duidelijk is geworden wie de derde verdachte is. ,,Hij is mogelijk gevlucht naar Turkije.” Maar hij is ervan overtuigd dat de twee broers absoluut schuldig zijn. ,,Zij is opgehaald om gebruikt te worden. Zij is uitgezocht om seks mee te hebben.”

De beide verdachten waren niet aanwezig in de rechtbank. Hun advocaten Natasja Wouters en Kera Durdu pleitten voor vrijspraak omdat er geen overtuigend bewijs is dat ze zich aan het misdrijf schuldig hebben gemaakt. De broers ontkennen dat ze haar misbruikt hebben. Ze zouden alleen een rondje met haar hebben gereden over Walcheren en haar daarna weer thuis hebben afgezet. De oudste broer had wel een afspraakje gemaakt met haar, maar toen ze elkaar zagen wist hij - aldus Wouters - dat het niets zou worden. Om een teleurstelling te voorkomen, namen ze haar wel voor een rondje Walcheren. ,,Maar meer ook niet.”