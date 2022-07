OM eist twaalf maanden gevangenisstraf tegen dieven met babbeltrucs

Politie Walcheren na liefst drie ongelukken in één nacht: ‘Alcohol en verkeer zijn geen combinatie!’

VLISSINGEN - Op Walcheren hebben afgelopen nacht meerdere ongelukken plaatsgevonden. In alle gevallen bleek de bestuurder onder invloed. De politie maakt zich zorgen over het schijnbare gemak waarmee automobilisten na het drinken van alcohol of het gebruiken van drugs achter het stuur kruipen: ,,Denk eens aan de gevolgen voor de slachtoffers die in het ziekenhuis belanden of komen te overlijden.”

13 juli