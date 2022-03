OM eist tbs met dwang voor moord op Henk Cijsouw uit Biggekerke

Het OM eist geen celstraf, omdat de Middelburgse verdachte door gedragsdeskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

Arie van den D. zit al zes maanden achter de tralies en is de afgelopen maanden grondig onderzocht. Een psycholoog, psychiater en milieudeskundige hebben een beeld van hem geschetst. Zo lijdt hij aan een persoonlijkheidsstoornis, borderline en een autistische spectrumstoornis. Ook heeft Van den D. narcistische trekjes. De deskundigen adviseren de rechtbank om Van den D. tbs op te leggen.

Spanningen

Aan het drama op 13 september gingen spanningen vooraf tussen de Middelburger en zijn schoonfamilie, die beide zijn aangesloten bij een reformatorische kerk. Cijsouws dochter wilde scheiden van Van den D, die dat niet kon verkroppen. Hij voelde zich al sinds het begin van hun relatie afgewezen door de familie, die hem ‘niet moest’.

Toen de breuk definitief was en zijn vrouw met haar ouders naar hun huis in Middelburg was gekomen om spullen op te halen knapte er iets bij hem. Dat was in de week vóór 13 september. Van den D. zei vooral geraakt te zijn door de woorden ‘fijne avond’ die zijn schoonmoeder tegen hem zei.

Op zondag 12 september volgde Van den D. een online kerkdienst en kreeg hij het plan om wraak te nemen. Hij werd getriggerd door de psalmtekst die werd voorgedragen ‘Zevenmaal is dubbel vergelden’. Van den D. wist ook wie hij wilde ‘uitschakelen’: zijn schoonouders, zijn vrouw, een zus en haar drie kinderen.

Militaire missie

Een dag later begon Van den D. aan wat hij zelf omschreef als een soort ‘militaire missie’, vergelijkbaar met het gewelddadige spel Call of Duty, waaraan hij vroeger verslaafd was. De Middelburger ging te voet naar Biggekerke waar hij toesloeg en Henk Cijsouw aanviel. Van den D’s vrouw (en Cijsouws dochter) sloot zich op in de badkamer en kon daardoor ongedeerd blijven.

Van den D. reageerde maandag wisselend op vragen die de rechtbank stelde en leek het alsof het vastomlijnde plan wat hij had toch niet zo stevig was. Zo verklaarde de Middelburger dat het heel anders had kunnen aflopen als Henk Cijsouw hem die maandag had uitgenodigd om binnen te praten. Ook verklaarde Van den D. dat hij zijn ex-vrouw niks had aangedaan als het gelukt was om de badkamerdeur te forceren.

Weduwe Joke Cijsouw en twee dochters lazen maandag in de rechtbank slachtofferverklaringen voor waarin ze duidelijk maakten hoeveel leed Van den D. heeft veroorzaakt. ,,We hebben levenslang, trauma’s en slapeloze nachten’’, vertelde de weduwe. ,,De kleinkinderen zijn bang omdat hun opa is vermoord. Ze hebben slechte schoolresultaten en plassen in bed.’’ Eén van haar dochters zei het zo: ,,We moeten verder met levenslange schaamte en verdriet doordat onze vader als een crimineel is afgeslacht’.

Cijsouws dochter met wie Van den D. getrouwd was, is volgens haar zus ‘psychisch minder sterk’ en is nu opgenomen in een kliniek. De vrouw kampt met depressies.

De rechtbank doet op maandag 4 april uitspraak.

