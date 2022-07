OM eist opnieuw celstraf van 5 jaar voor deelname aan overval Hrieps

MIDDELBURG - De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 5 jaar tegen de 35-jarige A.D. uit Goes voor betrokkenheid bij de geldroof na muziekfestival Hrieps in 2019. Ze wil dat Vlissinger F.A. (35) drie maanden de cel ingaat.

Volgens het OM hadden beide 35-jarige mannen een rol binnen de groep, die achter de overval zat en duizenden euro’s uitgaf aan onder meer vakanties, luxegoederen en hotelovernachtingen. Van D. werd dna gevonden op een achtergelaten sporttas, die na de roof achterbleef. A. zou hebben geholpen met vervoer van overvallers. Het OM wil dat D. vijf jaar celstraf krijgt en A. drie maanden. De officier van justitie nam bij haar strafeis tegen D. ook het medeplegen van een mishandeling mee op 9 mei 2019, drie dagen voor de roof.

Drie in het zwart geklede mannen vielen op de vroege ochtend van 12 mei 2019 het huis in Grijpskerke binnen waar de volledige dagopbrengst van zo’n 400.000 euro werd bewaard. Ze overrompelden de bewoonster (de moeder van Hrieps-organisator Hugo Kramer) en namen al het geld mee. Na uitgebreid onderzoek kreeg de politie meerdere verdachten in het vizier, maar uiteindelijk bleven er acht over. Zes van hen moesten in november vorig jaar voor de rechter verschijnen en vijf kregen een celstraf tot 5 jaar opgelegd. Eén verdachte werd vrijgesproken. De zaken van A.D., een broer van twee eerdere veroordeelden, en F.A. werden aangehouden.

Net als in november 2021 namen drie nieuwe rechters dinsdag het uitpuilende dossier in hoofdlijnen door. En net als toen zaten er ontkennende verdachten zaal. A.D. herkende zich totaal niet in belastende verklaringen, die getuigen hadden afgelegd. Van Hrieps had hij nooit gehoord en hij was zéker niet in Grijpskerke geweest, zo hield D. vol. Over opvallende geldstromen die de rechter noemde, zei D.: ,,Ik heb een handelsonderneming en dan verdien en spaar je wat.’’

Mengprofiel met veel bewijskracht

Volledig scherm De opvallende sporttas, waarop na de overval in 2019 dna werd gevonden. © Politie Op de veelbesproken ochtend van 12 mei 2019 lieten de drie overvallers meerdere tassen achter op de oprit van het huis in Grijpskerke. Op één ervan, een opvallende zwarte sporttas met opdruk, werd aan de draaghengsels en schouderband dna-materiaal gevonden van D. ,,Met veel bewijskracht’’, zei de rechter daarover. ,,Want volgens het NFI is de kans dat het mengprofiel van u is één miljard groter dan van iemand anders.’’ D. reageerde verbaasd. ,,Het lijkt me sterk en ik heb er veel over nagedacht. Ik sport veel, bij Basic Fit of een buitenterrein op Het Schenge en doe dat dan met meerdere mensen. Het enige dat ik kan bedenken, is dat ik die tas toen tijdens het sporten een keer heb opgepakt.’’

F.A. ontkende dinsdag ook. Zijn naam kwam tijdens het onderzoek bovendrijven doordat zijn telefoon na de overval veel contact had gemaakt met in beslag genomen prepaidtelefoons. Die toestellen werden uitsluitend rond de overval gebruikt. Uit zendmastgegevens bleek dat A’s mobieltje op de vroege ochtend van 12 mei was aangestraald in Domburg, waar de overvallers naartoe waren gegaan. Waarom dat zo was? A. verklaarde het zo: ,,Ik was in die tijd verslaafd aan alcohol en drugs. In die tijd was ik veel in die contreien, zoals Westkapelle en Zoutelande. Ik was toen niet stabiel.’’ Verder had de Vlissinger geen verklaring voor de beschuldigingen van het OM aan zijn adres. Hij had geen overvallers vervoerd en ook geen gestolen opbrengst geteld, verzekerde A.

Los van de geldroof verweet het Openbaar Ministerie A. ook dat hij niet meewerkte aan het ontgrendelen van zijn telefoon nadat hij was aangehouden. In een poging een vingerafdruk te krijgen, werd hij daarbij door meerdere agenten in een nekklem gezet. A. zou toen vier keer ‘out’ zijn gegaan.

‘Molensteen rond mijn nek’

Hrieps-organisator Hugo Kramer las in de rechtbank namens zijn moeder een slachtofferverklaring voor. ,,De overvallers zullen of willen niet begrijpen wat ze mij, mijn familie, kleindochter en stichting hebben aangedaan. Ik zal deze gewelddadige gebeurtenis als een molensteen aan mijn nek blijven voelen voor de rest van mijn leven. De overvallers hebben een spoor van vernieling, angst en ellende achtergelaten’’, sprak hij. Daarna deed de Grijpskerkenaar namens de stichting Hrieps zijn verhaal: ,,De dader zijn veelplegers. Wij zijn volledig geruïneerd door deze roofbende. Mijn moeder en dochter zijn voor het leven getekend door deze woningoverval. Elke dag als ik opsta gaat deze ellende door mijn hoofd. Ik hoop dat uw rechtbank passende straffen oplegt aan de verdachten.’’

De verdachten reageerden kort en bondig. ,,Heftig om te horen, maar ik heb er niks mee te maken’’, hield D. vol. A. dacht er ook zo over, maar zij zich niet te herkennen in Kramers verhaal.

Woensdag gaat de rechtszaak verder met pleidooien van de advocaten Mark Dunsbergen (A.D.) en Sanne van Minderhout (F.A.). De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

De geldroof na Hrieps: Hoe zat het ook alweer? Wat gebeurde er op de vroege ochtend van 12 mei 2019? De jubileumeditie van muziekfestival Hrieps aan de Middelburgseweg bij Grijpskerke was afgelopen en vrijwilligers waren bezig met opruimen van het terrein. Omstreeks 3.15 uur vloog een paar honderd meter verderop in Grijpskerke een gewassen grinttegel bij een huis naar binnen, waar de dagopbrengst werd bewaard. Drie mannen drongen het huis aan de Keizerstraat binnen via de vernielde voordeur en namen het geld mee, naar verluidt zo’n 400.000 euro. Eén van hen zou een knuppel hebben vastgehouden. De bewoonster Leny Kramer, moeder van organisator Hugo Kramer, was machteloos. Hoe verliep het politieonderzoek? Justitie deed er alles aan om de daders op te sporen, maar het duurde een maand voordat er iemand werd gearresteerd. Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden van de vluchtauto's (een Toyota Aygo en een grijze Volkswagen Polo) werd op 22 juli 2019 de eerste aanhouding verricht. Het ging toen om de vrouw, die de Toyota van haar werkgever had geleend. Zij verklaarde bij de politie dat ze de auto had uitgeleend in de bewuste nacht. Meer arrestaties volgden en op enig moment stond het aantal verdachten op twaalf. Uiteindelijk klaagde het Openbaar Ministerie acht personen aan voor betrokkenheid bij de overval. Vijf van hen bleven in de cel. Welke bewijzen had justitie? Naast getuigenverklaringen en camerabeelden baseerde justitie zich onder meer op onderling telefoonverkeer tussen de verdachten en zendmastgegevens, waarmee reisbewegingen werden geanalyseerd. In het onderzoek werden ook opvallende uitgavenpatronen van verschillende verdachten opgenomen, zoals dure vakanties, hotelovernachtingen, luxegoederen en de aanschaf van een auto. Op tassen, die na de overval waren achtergebleven, vond de recherche DNA-materiaal van twee verdachten. Hoe verliepen de rechtszaken? Van de vijf verdachten die waren vastgezet verschenen er vier steevast tijdens de voorbereidende zittingen. De andere drie lieten zich niet zien in de rechtbank. Op 17 maart 2020 werden het vijftal onder voorwaarden vrijgelaten, omdat er geen zicht was op een inhoudelijke behandeling. Stuk voor stuk ontkenden de mannen elke betrokkenheid. Welke straf hebben de vijf mannen in november gekregen? In november 2021 trok de rechtbank twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Vier aanwezige verdachten ontkenden of zwegen. Het Openbaar Ministerie eiste tegen hen en een afwezige verdachte tot 5 jaar cel en vroeg voor één persoon vrijspraak. Twee weken later vonniste de rechtbank conform de eisen. Alle vijf moesten direct de gevangenis, maar gingen binnen twee weken wél in hoger beroep. Waarom verschenen A.D. en F.A vandaag pas voor de rechter? De zaken van A.D. uit Goes en F.A. uit Vlissingen (beiden 35 jaar) werden vorig jaar niet behandeld wegens langdurige ziekte van D’s advocaat en omdat A’s advocaat nog getuigen wilden laten horen. Ook liep tegen A. nog een zaak wegens een incident in de gevangenis, waarbij het ontgrendelen van A’s telefoon moeizaam verliep. De rechtbank ging akkoord met uitstel van de zaken.

