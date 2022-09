OM eist in hoger beroep weer 11 jaar cel voor doodsteken buurvrouw in Oostkapelle

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep opnieuw een celstraf van 11 jaar geëist tegen Oostkapellenaar Eduard F. (59) voor het doodsteken van zijn buurvrouw Annie van der Poel (78) in 2019.

F. werd vorig jaar vrijgesproken door de rechtbank in Middelburg, nadat het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 11 jaar had geëist. Net als in Middelburg verzekerde F. vrijdag bij het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch dat hij niet degene is die zijn bovenbuurvrouw om het leven heeft gebracht. ,,Ik heb het niet gedaan. En ja, natuurlijk heb ik nagedacht wie de dader wél zou kunnen zijn. Maar ik ga hier niet speculeren, want ik heb twee jaar vastgezeten en weet hoe het voelt om onterecht beschuldigd te worden. Wat ik wel vind: als ik aanklager was, had ik het mezelf kwalijk genomen als ik niet verder had gekeken dan meneer F.”

Eduard F. woonde net als Van der Poel jarenlang in Cleijn Westhove, een appartementenblok op wooncomplex Parc Westhove in Oostkapelle. Hij op de begane grond en zij met haar echtgenoot op de tweede etage. Op 24 mei 2019 werd de vrouw ‘s middags in de hal van haar woning gevonden met zware verwondingen. De vrouw lag in een plas bloed en bleek op twee plekken gestoken (buik en borst) met een scherp voorwerp. Hulpverleners konden niet voorkomen dat Van der Poel bezweek aan haar verwondingen.

Vijf dagen na het misdrijf werd F. aangehouden als verdachte. Volgens buren boterde het al geruime tijd niet tussen F. en andere parkbewoners en bracht de arrestatie eindelijk rust op het park. F. zou nogal eigenzinnig zijn en voor veel overlast zorgen, onder meer door anderen uit te schelden en te bedreigen. Annie van der Poel durfde als één van de weinigen tegen F. in te gaan, vertelden buren aan de politie.

Volgens het Openbaar Ministerie moet daarin het motief gezocht en staat het vast dat F. verantwoordelijk is voor Van der Poels dood. ,,Andere scenario's zijn wel onderzocht”, zei de advocaat-generaal. Gevonden dna-sporen van op de binnenste deurklink van Van der Poels appartement en de buitenzijde van de deur wijzen naar F. Dat hij maanden voor de steekpartij een mail stuurde naar de wijkagent (‘ik ben niet ver af van een huurmoord’) pleitte volgens het OM ook niet voor hem. En dan was er ook een getuige, die vlak na het drama iemand in een blauw shirt of overhemd snel had zien weglopen. De kleur van het kledingstuk kwam overeen met het t-shirt, dat F. eerder op de dag droeg. Dat was terug te zien op een foto, die een medebewoner van F. had gemaakt nadat diens hond tegen een buurvrouw was opgesprongen.

F. ontkent van meet af aan dat hij zijn bovenbuurvrouw om het leven heeft bracht. De mail naar de wijkagent was een ‘noodoproep’ als gevolg van langdurig pestgedrag door buren, zei hij vrijdag. ,,Het is begonnen in 2012 toen ik in de openbare ruimte lag op de zonnebank. Vijf medebewoners, die op een vrijdagmiddag hadden zitten pimpelen, vielen binnen. Ik vond dat echt geen doen. Ik ben daarna in gesprek gegaan met de voorzitter van de Vereniging van eigenaars en toen werd me duidelijk dat ze vonden dat ik daar niet hoorde.” Daarmee was volgens F. het intimideren en pesten begonnen, met als gevolg een lange lijst incidenten en een gespannen sfeer op het park. ,,Ik word continu geobserveerd’’, zei F. vrijdag. ,,Maar dat ik een vrouw zou hebben vermoord, heeft niemand gezien. En dat kan ook niet, want ik heb het niet gedaan.’’

Het klopt volgens F. dat hij ‘meer dan eens’ bij Van der Poel aanbelde om verhaal te halen. Maar, zo zei hij bij het hof, het bleef dan altijd bij een verbale confrontatie. ,,Hooguit ben ik gaan schreeuwen, want ik gebruik nooit fysiek geweld.’’ Door één van die bezoekjes zou F’s dna op de voordeur kunnen zijn beland. Voor het dna-profiel op de binnenste deurklink had de Oostkapellenaar geen duidelijke de verklaring. ,,Waarschijnlijk is het secundair ontstaan, via een deurknop die gemeenschappelijk wordt gebruikt. In de woning ben ik nooit geweest.’’ Volgens het OM kan het maar één ding betekenen: F. heeft deurklink zelf vastgehouden. Op het lichaam van het slachtoffer werden geen dna-sporen gevonden van F.

Zoons van Annie van der Poel en haar inmiddels overleden echtgenoot Meüs lazen in Den Bosch ieder een eigen slachtofferverklaring voor. ,,Door stress en gemis van mijn moeder ging de gezondheid van mijn stiefvader achteruit’’, zei de zoon van het slachtoffer. Een zoon van Meüs van der Poel vertelde hoe diep het verdriet na drie jaar nog zit nog zit. ,,We proberen het verlies een plekje te geven. Door de vrijspraak in de Middelburgse rechtbank heeft ons vertrouwen in de rechtsstaat een knauw gekregen. Gelukkig hoeft mijn vader de spanning van dit nieuwe proces niet meer mee te maken. We hopen dat het recht zal zegevieren.’’

