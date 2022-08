OM eist alsnog vervolging verdachte uit Vlissingen voor helpen cybercrimineel

Middelburg verlengt noodopvang asielzoe­kers in Studio A58 met een jaar

MIDDELBURG - De noodopvang van asielzoekers in Studio A58 in Middelburg wordt met een jaar verlengd. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Uiterlijk 30 november 2023 stopt de opvang in Studio A58.

4 augustus