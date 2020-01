OM eist 4,5 jaar cel tegen Domburger (23) voor doodschudden zoontje

Het kindje overleed in mei 2016 onder verdachte omstandigheden. De man zou de baby hardhandig door elkaar hebben geschud, waarna het jongetje overleed. Volgens deskundigen had de baby zwaar hersenletsel, gebroken ribben en een gebroken bekken. Die verwondingen konden, aldus de deskundigen, alleen maar veroorzaakt zijn doordat de baby door elkaar geschud was.

F. toonde zich vandaag aangeslagen in de rechtbank. Hij ontkent zijn zoontje te hebben omgebracht. F. is bij het Openbaar Ministerie ook in beeld als verdachte in de zaak rond de overval na muziekfestival Hrieps. Hij heeft belastende verklaringen afgelegd over enkele medeverdachten en zei nu bang te zijn om alleen de straat op te gaan.