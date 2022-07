Olmenveld ziet oplossing voor wildkamperen van campers

Tijdens een werkbezoek van de Veerse wethouders Marcel Steketee (HVV, toerisme) en René de Visser (SGP, ruimtelijke ordening) nam Westerbeke hen mee naar het perceel aan de rand van zijn bedrijf waar een visvijver en grasland is. Het is een terrein dat hij niet recreatief gebruikt. Hij wees de wethouders erop dat er steeds meer campers rondrijden, ook op Walcheren. ,,De verkoop ervan, zowel nieuwe als tweedehands, boekt record op record. Niet alleen in Nederland, ook in onze buurlanden.” Die campers worden nu vaak in de dorpen geparkeerd of de bestuurders zoeken een ander plekje waar ze de nacht kunnen doorbrengen. Officieel moeten ze op een camping of een andere gereguleerde plek staan. Maar in de praktijk blijkt dat ze in de dorpen parkeren of bijvoorbeeld op de zeedijk tussen Westkapelle en Domburg.