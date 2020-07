Olievlek nog niet opgeruimd en ook bij Souburg te ruiken

Er is toen direct een gespecialiseerd bedrijf aan de slag gegaan om de olie op te ruimen. Maar blijkbaar is een deel van die olie toch verspreid en op diverse plaatsen in de haven en het Kanaal door Walcheren terechtgekomen, meldt een woordvoerster van het waterschap. Dat de dieselolie - het waterschap gaat er vanuit dat maximaal tweehonderd liter in het water belandde - nog niet is verdampt ligt waarschijnlijk aan het weer. Als het warmer was geweest, zou de meeste diesel al zijn vervluchtigd.