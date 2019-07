‘Oliemannetje’ Cees Verhage ziet liever lokale samenwerking dan pop-upwinkels als oplossing voor leegstand in Middelburg

Zomerfes­tijn komt voor het eerst naar Arnemuiden

18:19 ARNEMUIDEN - Midden in de zomervakantie was het grasveld van basisschool ‘t Vierschip in Arnemuiden toch vol met spelende kinderen. Daar streek vandaag het Zomerfestijn neer, met springkussens, spelletjes, knutselspullen, cultuurworkshops en picknicktafels.