OK Tankstation in Vlissingen open

De carwash - waar drie auto's door automobilisten zelf kunnen worden gewassen met behulp van speciale borstels - is nog afgezet met linten , maar komt binnenkort ook in gebruik. In het tankstation is naast diesel, euro- en superbenzines ook AdBlue te krijgen. Die vloeistof zuivert uitlaatgassen en wordt door vracht- en bedrijfswagens en grotere personenwagens die diesel tanken gebruikt om aan de emissienormen te voldoen.

Het Kanaal niet over

In Vlissingen zijn al behoorlijk wat tankstations, maar het gemeentebestuur laat vestiging van brandstofleveranciers - in tegenstelling tot bijvoorbeeld supermarkten - aan de markt over. Het OK Tankstation ligt wat verder van de stad af, vlakbij de spoorwegovergang naar de Kenniswerf. Docenten en studenten van HZ en Scalda en werknemers van bedrijven aan de Kenniswerf en in de nabije toekomst bedrijventerrein Oost-Souburg hoeven bij voorbeeld het Kanaal door Walcheren niet over om te tanken.

OK niet goedkoopste

OK heeft in Vlissingen - net als in Middelburg, Oostburg en Cadzand - een onbemand tankstation. Alleen bij de grens in Eede heeft OK een station met een winkeltje. Onbemande tankstations concurreren vaak mede op prijs. Maar het was dinsdag opvallend dat alle tankstations in de stad minder rekenden voor een liter eurobenzine. Bij het nieuwe OK Tankstation en het Shell-station bij afslag Souburg-Ritthem betaalt de automobilist 161,9 euro per liter, bij de overige tankstations in Vlissingen één tot vijf (156,9 euro bij het onbemande TinQ-station aan de Paul Krugerstraat) eurocent per liter minder.