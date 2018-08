Officier zegt dat Walchers duo liegt: Cel- en taakstraf geëist voor bezit van nep-merkkleding

Uiteindelijk kwamen Van L. en J. in beeld en vond er een pseudokoop door een medewerker van Nike plaats. De politie stapte half mei binnen bij een box van Safestore in Vlissingen en ontdekte daar een grote partij vervalste merkkleding en -schoenen. In een geparkeerde bestelbus werd eveneens het nodige aangetroffen.

Beide mannen ontkennen dat het om vervalsingen ging. Geen van de twee zegt te weten hoe de kleding in de box terecht is gekomen en de kleding die in de bus werd gevonden was dan wel van Van L., maar het was zéker geen merkkleding, betoogde Van L. Ze hadden het in het Duitse Neuss gekocht, zo hielden ze de rechters voor. Geen louche gedoe maar eerlijke inkoop, aldus het duo. ,,Onzin'', zei officier Suijkerbuijk. ,,Alles wordt bij elkaar gelogen en wat er is gebeurd is duidelijk. Ze houden zich van de domme''.