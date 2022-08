Of l’Escaut niet teveel schoonmaakkosten vraagt van bewoners Ter Reede? Bert van Hove weet het nog niet

De corporatie erkent dat bewoners van huurappartementen in het Vlissingse zorgcentrum niet hoeven te betalen voor een huismeester, omdat Ter Reede niet zo’n functionaris heeft. Maar medewerkers van de schoonmaakdienst voeren wel een aantal taken van de huismeester uit. Zo legen ze prullenbakken, vervangen kapotte lampen en schakelen de technische dienst in als er iets kapot is of een onderhoudsbeurt nodig heeft. Kosten die daar aan zijn toe te schrijven, zijn onterecht onder het kopje ‘huismeester’ terecht gekomen, maar huurders hebben niet teveel betaald, meldde een woordvoerster van l’Escaut.