Oeps, Vlissings oplaadpaaltje staat te ver van de auto: voetganger is de draad kwijt of struikelt erover

Een aantal passanten had ook commentaar op de veertig nieuwe parkeerplaatsen. Als het druk is en veel plekken bezet zijn, is er weinig of geen overzicht voor automobilisten die hun parkeerplek willen verlaten. Vlissings projectleider Scheldekwartier Hans van Houdt verklaart: ,,Het zicht houdt inderdaad te wensen over. Maar als we de vakken schuin hadden gelegd, kan je er maar vanaf één richting in rijden. De maximumsnelheid ter plaatse is dertig kilometer per uur. Doordat weggebruikers rekening moeten houden met in- en uitrijdende parkeerders haal je de snelheid ook uit het verkeer.”