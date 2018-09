NVM tikt makelaar Wisse op de vingers vanwege taxatie

Bedrog

In de rechtszaak die volgde, kreeg het paar in mei van dit jaar gelijk van de rechter. De rechtbank sprak van 'bedrog, dan wel dwaling' van de kant van eigenaar/verhuurder Nas. Gedurende de lang lopende rechtszaak liet Nas door Wisse een taxatie opstellen van het Rijswijksche Huis. In deze taxatie worden dezelfde omzetverwachtingen genoemd als Nas zijn huurders had voorgehouden.

Onzorgvuldig

Volgens de raad is de Domburgse makelaardij onzorgvuldig geweest. ,,De bestreden taxatie blijkt immers, in belangrijke mate gebaseerd op omzetcijfers die kennelijk zijn aangenomen of verondersteld'', schrijft de tuchtraad. De verwachte omzet volgens in de taxatie 'is niet gestaafd, geverifieerd of gecheckt', is het oordeel. Omdat de beklaagde niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel heeft gekregen, volstaat de tuchtraad nu met een berisping.