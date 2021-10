Nu wel herkenbare beelden van jongeren die station Arnemuiden vernielen: oproep politie leverde nog geen daders op

Vrouw (69) rijdt door na veroorza­ken ongeluk en sleurt getuige meters ver mee

11:18 VLISSINGEN - Een 69-jarige vrouw uit Middelburg is maandagmiddag in een horecagelegenheid aan de Gildeweg in Vlissingen aangehouden. Ze had een ongeluk veroorzaakt en was daarna doorgereden. In haar vlucht, had ze een getuige meegesleurd.