NOS Avondetappe zendt uit vanuit Vlissingen

Anonieme flyer over corona verspreid in Westkapel­le

25 augustus WESTKAPELLE - In Westkapelle is afgelopen dagen anoniem een flyer huis aan huis verspreid over het coronavirus. De boodschap is dat lezers zelf onderzoek moeten doen en ‘zich niet laten misleiden door de media en de overheid’. Volgens het pamflet is er absoluut geen sprake van een tweede golf van besmettingen.