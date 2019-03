North Sea Port biedt gratis rondvaarten in Vlissingen aan

Vanaf 6 april kunnen ze gratis aan boord van de Denick II stappen. Het passagiersschip van de gelijknamige rederij vertrekt vlakbij het NS-station in Vlissingen. Wie wil meevaren, kan zich via de website van North Sea Port inschrijven (www.northseaport.com/rondvaarten). Particulieren kunnen tot maximaal tien personen inschrijven. Vanaf elf personen kunnen passagiers zich als groep inschrijven. In totaal vinden er 14 rondvaarten plaats met telkens tot maximum 249 passagiers aan boord. De rondvaarten vinden in april, mei en juni telkens op de eerste zaterdag van de maand plaats. In juli en augustus wordt er elke vrijdag gevaren. In september en oktober is dat opnieuw op de eerste zaterdag. Om 12.45 uur wordt er ingescheept. De afvaart is om 13 uur en de terugkomst tussen 15.30 en 16 uur. Het schip is toegankelijk voor rolstoelen. Hulp- en geleidehonden worden toegelaten.