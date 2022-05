Nooit meer Bevrijdingsfestival op het Bellamypark? ‘Jammer voor Vlissingen’

Swennen staat niet alleen. Ook andere horecaondernemers, met name achterin, vinden het jammer dat het Bevrijdingsfestival grotendeels naar het Scheldekwartier verhuist. Ze hopen dat het evenement volgend jaar weer terugkeert. Maar aan de voorkant ligt dat anders. Zo stelde Annika Meijboom van Soif in een eerder artikel in deze krant dat het plein na de herinrichting wat haar betreft helemaal af is en dat de coronaperiode ondernemers heeft geleerd dat ze grote evenementen op die plek niet langer nodig hebben. Het gaat ten koste van hun omzet als zij hun terras zes of zeven keer per jaar moeten opbreken voor evenementen. Meijboom vindt daarom dat die beter kunnen verhuizen, zodat ook andere gebieden in Vlissingen de kans krijgen zich te ontplooien.