Noodopvang zet deuren open: Maak kennis met in Marinekazerne wonende vluchtelingen

Kijken in woon- annex slaapvertrekken, de eetzaal, leslokalen voor Nederlandse les, het magazijn, recreatieruimten en sportzalen. En mensen ontmoeten, asielzoekers die vertellen waarom ze hun vaderland moesten ontvluchten om hun heil in Nederland te zoeken. ,,We houden zaterdag een meet & greet in de eetzaal, zodat mensen uit de wijde omgeving echt in contact kunnen komen met een aantal bewoners. Bezoekers kunnen met rondleidingen mee, maar kunnen ook op eigen gelegenheid over het terrein struinen en door de gebouwen lopen”, vertelt Jaap Bos.