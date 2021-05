Noodkreet van Jan Hoogerheijde is gehoord door Orionis Walcheren: ‘Er is naar míj geluisterd’

Orionis Walcheren helpt mensen met een uitkering aan werk. Wie niet gemakkelijk in een commercieel bedrijf past, kan aan de slag in het werkleerbedrijf. Lang stond de aanpak in het teken van moeten: móeten solliciteren, een baan móeten accepteren, aangepast werk móeten doen.

Van moetiveren naar motiveren

Moetiveren, noemt directeur Henk Guise dat, en daar wil hij vanaf. Niet van het uiteindelijke doel: dat blijft dat mensen geen uitkering hebben maar een baan, permanent of gedetacheerd, of in het werkleerbedrijf. ,,Maar we willen mensen daartoe niet dwingen, niet moetiveren, nee, we gaan ze motiveren. En ontwikkelen, zodat ze groeien.”