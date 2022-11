Nollebos aantrekkelijker voor sportievelingen en natuurliefhebbers na opknapbeurt van vier ton

Werk aan spoor in Middelburg en Vlissingen; hou rekening met langere reistijd

Wie dit weekend Middelburg of Vlissingen in of uit wil, moet rekening houden met vertraging of een omweg. ProRail pakt het spoor in beide steden aan; daarvoor worden twee overwegen van vrijdagavond tot maandagochtend afgesloten.

11 november