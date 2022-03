Nog niet open maar nu al een prijs: ‘Etty Hillesum Huis verdient deze erkenning’

MIDDELBURG - ‘Zeer vereerd’ is het Etty Hillesum Huis in Middelburg met de Respect Award die het vrijdag kreeg van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). ,,Want we zijn nog niet eens open”, lachte Carolien Diepeveen. ,,Het beste moet nog komen.”

Het CIDI reikt de Respect Award uit aan mensen en organisaties die een bijzondere maatschappelijke bijdrage leveren tegen antisemitisme en discriminatie in het algemeen. ‘Etty Hillesum is een van de belangrijkste stemmen die ons een beeld geven van de ervaring van Joden tijdens de Sjoa. Haar geschriften zijn tot de dag van vandaag onmisbaar in onze taak om uitsluiting en haat in de maatschappij te bestrijden. Juist nu instrumentalisering en bagatellisering van de Holocaust volop aanwezig zijn in het publieke debat en op sociale media, verdient het Etty Hillesum Huis deze erkenning’, vindt het CIDI.

De verbouwing van het geboortehuis van Etty Hillesum aan het Molenwater is nog in volle gang. De opening is in juni, kondigde Carolien Diepeveen aan. Hoewel de Respect Award is toegekend aan alle vrijwilligers van het Etty Hillesum Huis, benadrukte Diepeveen vooral de rol van Lotte Bergen als initiatiefnemer en inspirator.

Quote De maatschap­pe­lij­ke rol van het Etty Hillesum Huis is van onschatba­re waarde Harald Bergmann, Burgemeester van Middelburg

Gedeputeerde Anita Pijpelink en burgemeester Harald Bergmann spraken hun trots uit over het Etty Hillesum Huis. ,,De maatschappelijke rol is van onschatbare waarde”, stelde de burgemeester. Bergmann, Pijpelink en CIDI-directeur Hanna Luden legden allen een verband met de oorlog in Oekraïne. Luden: ,,De hele wereld vraagt zich momenteel af hoe we moeten omgaan met vrijheid en saamhorigheid. Ik hoop dat het Etty Hillesum Huis een bijdrage kan leveren aan het uitdragen van verdraagzaamheid en solidariteit.”