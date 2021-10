Nog even genieten van de najaarszon op ‘ons bankje’ in Middelburg

Madelief test haar talenten. ‘Ik kan goed tekenen, ponyrijden en dansen’

6 oktober MIDDELBURG - Madelief is goed in tekenen, ponyrijden en dansen. Of ze later architect, mode-ontwerpster of danseres wil worden, of iets heel anders, dat weet ze nog niet. Ze is ook pas 6, dus die vraag? ,,Die vind ik nog moeilijk.”