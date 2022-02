Nog één verdachte van jeugdbende Middelburg vast

De rechtbank in Middelburg bepaalde donderdag dat de 20-jarige S.M. het proces in vrijheid mag afwachten op voorwaarde dat hij zich houdt aan een waslijst met afspraken. Zo mag hij zich niet in Middelburg laten zien, niet gokken, geen alcohol of drugs gebruiken en moet hij onder begeleiding wonen in Brabant. Hij krijgt ook een enkelband om. ,,Het allerbelangrijkste is dat u geen strafbare feiten pleegt”, zei de rechter.