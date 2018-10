Nog een laatste keer bij elkaar op camping De Witte Raaf

ARNEMUIDEN - Camping De Witte Raaf in Arnemuiden zal veranderen. Voor stacaravans en chalets is straks op het resort geen plaats meer. De jaarplaatshouders troffen elkaar zaterdagavond in het restaurant voor een reünie.

,,Het is precies alsof je ouderlijk huis verdwijnt.’’ Nadine Völker (33) uit Aken komt zo lang ze kan herinneren met haar ouders Wolfgang en Agnes Völker naar De Witte Raaf. ,,Ik weet eigenlijk niet beter. Als kind met vader, moeder en oma naar de camping. Ik had mijn vrienden hier. We gingen bij elkaar logeren, we zetten een tent op en sliepen daar dan. In Aken woonde ik in de stad. Hier konden we eindeloos buiten spelen.’’

Twee uurtjes

Vader Wolfgang weet niet heel precies hoe lang het gezin naar De Witte Raaf komt. ,,Een jaar of dertig is het wel. Zo’n keer of vier vijf per jaar. Het is twee uurtjes rijden vanuit Aken. Dat stelt toch niks voor. Echt iedere keer als ik in de auto stapte, begon mijn vakantie al.

Spijtig

,,Echt ontzettend jammer’’, zegt Maria Hubregsen uit Lommel. Vroeger was het zo leuk hier. Wij hadden de boot en de kinderen gingen surfen. Het was een grote familie hier. De laatste jaren is het wat minder geworden. Ik snap het ergens wel dat hier huisjes moeten komen. De staanplaatsen leveren natuurlijk veel meer op. Als je een huisje een paar weken verhuurt hebt je al meer verdiend.’’

Aanhalingstekens