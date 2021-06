Nog één keer Vlissingse raad laten horen dat ‘rustige natuur Nollebos’ niet verloren mag gaan

Niet meer van kastje naar de muur: één loket voor klachten over vliegtui­gen

21 juni ARNEMUIDEN - Klagers over overlast van vliegtuigen boven Zeeland worden al jaren van het kastje naar de muur gestuurd. Ze weten niet bij wie ze hun klacht moeten melden en horen ook niet of er iets aan is gedaan. Maar er is een oplossing in de maak: één loket, voor alle klachten.