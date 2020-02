Nina van Heel Holland Bakt: ‘Anouk en Pauline zijn echte vriendinnen geworden’

Nina Kulisic, de Zeeuwse die als tweede bakker naar huis ging, mag eindelijk praten. Over fanmail en mannen die een gokje wagen. Over de vriendschap met winnares Anouk en met Pauline, die het tot de zevende uitzending volhield. Over de kloktaart die de jury niet kon bekoren en over haar vmbo-klas bij Nehalennia. ,,Dat zijn echt mijn kindjes, daar ga ik voor.”

Maandagavond zitten ze nog één keer allemaal bij elkaar. ,,Dan zijn de opnamen voor de laatste aflevering van Doorbakken, die woensdag wordt uitgezonden”, zegt de Middelburgse. Maar ze laten elkaar niet los. ,,We hebben een app-groep, we bellen. Het contact is heel intensief, al sinds we met z’n tienen die tent in gingen. Het zijn de enigen die snappen wat je doormaakt. Je klemt je aan elkaar vast. Met Anouk en Pauline heb ik echt vriendschap gesloten, daarmee is het al zover dat we het niet alleen meer over bakken hebben. Zij waren ook mijn eigen favorieten. Anouk is heel sterk en strategisch, voor Pauline heb ik een zwak omdat onze stijlen erg op elkaar lijken. Helaas heb ik dat niet mee kunnen laten zien, omdat ik zo snel afviel.”

De kloktaart luidde haar laatste uur in bij Heel Holland Bakt. Niet geslaagd, oordeelde de jury. ,,De opdracht was: maak een kloktaart, want we gaan aftellen voor 2020. Ik heb in het verleden ook kunst gedoceerd. Voor mij geen ronde taart met een klokje erop. Ik dacht aan een schilderij van Dali. Het was mijn spektakelstuk. Op tv zie je dan wel de kritiek van de jury, dat je biscuit niet luchtig genoeg is of zo, maar niet dat er óók gezegd wordt hoe je dat kunt voorkomen. Een uitzending duurt maar vijftig minuten. Daarin kun je niet alles laten zien. Ik heb niet alleen kritiek gehad, maar ook nuttige adviezen. Dat soort informatie, waarvoor het tv-programma te kort is, is wel op de website te zien: recepten, technieken, begrippen. Voor de echte liefhebber.”

Over de onderlinge sfeer: ,,Bij de voorrondes stond ik naast Anouk. We moesten een taart decoreren met chocola. Ik had chocola over en gaf die aan haar. Toen zeiden ze tegen ons: ‘Jongens, het is een wédstrijd!’ Ach, die taart van mij was tóch al af. En je gunt het elkáár. Ik vond het al geweldig dat ik met de wedstrijd mee kon doen. Daarmee had ik al gewonnen.”

Volledig scherm Nina Kulisic deed mee aan Heel Holland Bakt. © RJRFotografie

Uit eten en nieuwe schoenen

Ze heeft er geen huwelijksaanzoeken aan overgehouden. Wel een aanbod om uit eten te gaan. ,,Hij wilde eventueel ook schoenen voor me kopen, hahaha! Ik heb heel veel berichtjes, brieven en mails gehad. Blijkbaar vonden ze het leuk dat ik echt mezelf ben en heel zelfverzekerd overkom, hoewel ik natuurlijk ook wel mijn onzekere momenten heb. Ik ben er niet op ingegaan. Ik ben meer van het persoonlijke contact.”

Nina Kulisic heeft naast haar baan als lerares op Nehalennia in Middelburg een eigen bedrijf: NinaElements.nl. Heeft haar televisieoptreden nog opdrachten opgeleverd? ,,Nóg niet. Ik moest natuurlijk tot nu toe mijn mond houden. Misschien dat Zeeland nu wakker wordt en denkt: hé, die gaan we eens ergens voor inzetten.”