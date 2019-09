Nijmeegse Hrieps-verdachte (22) twee weken langer vast

De Gelderlander werd deze week thuis opgehaald door agenten van de eenheid Zeeland West-Brabant omdat justitie hem verdenkt van betrokkenheid bij de overval die in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 mei werd gepleegd in Grijpskerke. Drie gemaskerde mannen namen toen de dagopbrengst - volgens de organisatie een half miljoen euro - mee na het muziekfestival Hrieps.

Eerder werden vier personen opgepakt: een 20-jarige vrouw uit Goes, een 22-jarige man uit Goes, een 54-jarige vrouw uit Goes en een 24-jarige man uit Vlissingen. De laatste twee zijn een moeder en zoon. De twee vrouwen zijn inmiddels op vrije voeten, maar ze zijn nog wel verdachte. De 24-jarige man zit net als de Nijmegenaar in beperking.

Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of de buit, of delen ervan, al is teruggevonden. Van de 54-jarige vrouw is bekend dat ze verdacht wordt van verduistering en witwassen. Van de 20-jarige vrouw is mogelijk haar auto gebruikt tijdens de overval. Over de mogelijke rol van de drie mannen wil het OM voorlopig niks kwijt.