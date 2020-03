Nieuwe waterberging moet nog beter, erkent Middelburg, maar niemand hoeft zich zorgen te maken

De maand februari was een goede maand om te zien of de nieuwe waterberging in Dauwendaele de wijk inderdaad beter beschermt tegen langdurige en zware regen. Eind vorig jaar zijn langs De Overloper - het fiets- en voetpad dwars door de wijk - diverse waterbergingen en afvoersystemen aangelegd. Voor een aantal huizen is een diepe greppel aangelegd. Water dat daarin wordt opgevangen, wordt afgevoerd naar de watergang verderop in de wijk. Op meerdere plekken in de wijk liggen zogenoemde wadi's: verdiepte delen waar water in blijft staan. Ook dat water wordt via drainages afgevoerd en kan langzaam in de grond wegzakken.